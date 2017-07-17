Подробности убийства таксиста в Мордовии: в деле неожиданно появился третий фигурант

Убийство таксиста Николая Атманского в Мордовии обрастает все новыми подробностями. Ранее сообщалось, что 20-летний Николай Житаев сел в такси в Ардатове и попросил отвезти его в Атяшево. Когда автомобиль прибыл на место, Житаев нанес таксисту несколько ножевых ранений в шею и грудь, после чего скрылся.

По новой информации, Атманский работал в службе такси "У Палыча". Около девяти вечера диспетчеру поступил заказ. Клиентов было двое, а не один. Бывшим воспитанникам местного интерната для детей-сирот нужно было добраться из Ардатова в Атяшево.

Пока что доподлинно неизвестно, что произошло между убийцей и жертвой. По предварительным данным, когда Житаев ударил таксиста ножом в первый раз, тот выскочил из машины и попытался убежать, но парень догнал его и добил, нанеся ножом не менее 10 ударов.

Что делал в этот момент приятель Житаева, ехавший на такси вместе с ним, неизвестно. Не исключено, что к убийству причастны оба молодых человека, хотя именно новый фигурант дела сообщил о происшествии в полицию. По его словам, когда Житаев начал резать Атманского, он улучил момент и убежал.

У Николая Атманского остались жена и две малолетние дочери. Через неделю ему исполнилось бы 35 лет.

Напомним, что полицейские уже нашли и тело самого Житаева.

Источник: izvmor.ru