В саранском поселке ТЭЦ-2 горел жилой дом

Вечером 16 июля в Саранске произошел пожар. Инцидент случился в поселке ТЭЦ-2.

Как сообщает пресс-служба МЧС по РМ, информация о пожаре на улице Салтыкова-Щедрина поступила на пульт дежурного в 21:42. Пожарные оперативно прибыли по вызову и ликвидировали огонь.

В результате пожара погибших и пострадавших нет. Все подробности и причина пожара устанавливаются.

Ранее стали известны подробности пожара, который произошел в Рузаевке. Напомним, там загорелся дом на улице Заречной.

Выяснилось, что пострадавший хозяин квартиры проживал со своим знакомым, с которым они регулярно употребляли алкоголь. В день пожара мужчины не стали себе изменять и также приняли "на грудь".

Источник: 13.mchs.gov.ru