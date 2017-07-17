Жительница Рузаевского района порезала мужа ножом во время пьяной ссоры

Жительница Рузаевского района нанесла ножевое ранение своему гражданскому мужу. О происшествии в полицию сообщили врачи местной больницы.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, в медучреждение поступил 36-летний мужчина с ножевым ранением груди. Оказалось, что он распивал алкоголь со своей гражданской супругой. Между ними произошла ссора, в ходе которой дама схватила со стола нож и ударила им мужа.

Свою вину злоумышленница не отрицает.

Ранее аналогичный случай произошел в Атяшевском районе. 40-летняя женщина приревновала 31-летнего сожителя к другой даме. На этой почве между ними возникла ссора, в ходе которой подозреваемая ударила сожителя ножом в грудь. Мужчина скончался в больнице.

Источник: 13.мвд.рф