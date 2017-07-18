Житель Старошайговского района наткнулся на мошенников на Avito и лишился 14 тыс. рублей

Житель Старошайговского района Мордовии пострадал от действий мошенников в Сети. В пресс-службе МВД по РМ сообщили, что 54-летний мужчина хотел купить коробку передач для своей машины. На сайте Avito он нашел нужное ему объявление и связался с продавцом.

Тот пояснил, что для осуществления сделки покупатель должен перевести 100%-ю предоплату в размере 14 тысяч рублей. Мужчина выполнил условие и стал ждать доставки, однако в указанное время товар не прибыл. Потерпевший вынужден был обратиться в правоохранительные органы.

Сейчас по данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в Ленинском районном суде вынесут приговор двум работницам сферы торговли, которые подозреваются в воровстве. Женщины обвиняются в краже 91 тысячи рублей.

Источник: 13.мвд.рф