В Краснослободском районе дотла выгорел комбайн

В Краснослободском районе Мордовии загорелся кормоуборочный комбайн "Дон–680М". Инцидент произошел 16 июля в сельскохозяйственном кооперативе "Свободный труд", сообщили в пресс-службе МЧС по РМ.

Прибывшие на место происшествия пожарные потушили комбайн, но огонь успел нанести ему непоправимый вред. Восстановлению техника больше не подлежит.

Причины возгорания устанавливаются.

Как сообщалось ранее, вечером 16 июля в Саранске произошел пожар. Инцидент случился в поселке ТЭЦ-2.

Информация о пожаре на улице Салтыкова-Щедрина поступила на пульт дежурного в 21:42. Пожарные оперативно прибыли по вызову и ликвидировали огонь.

Источник: 13.mchs.gov.ru