На трассе трассе Саранск-Ульяновск ВАЗ улетел в кювет, пострадал водитель

Автомобиль ВАЗ-2112 улетел с дороги в Мордовии. Инцидент произошел на трассе Саранск-Ульяновск.

Фотографии с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы. По их словам, машина несколько раз перевернулась, получив сильные механические повреждения.

Водитель ВАЗа остался жив и был госпитализирован с различными травмами. Его состояние на данный момент неизвестно.

Причины ДТП устанавливаются.

Как сообщалось ранее, неподалеку от села Пензятка Лямбирского района произошло серьезное ДТП с участием грузовой "Газели" и "Нивы". По словам очевидцев, удар был настолько сильным, что "Газель" опрокинулась на проезжую часть.

Источник: Соцсети