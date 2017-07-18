17-летний скутерист в Мордовии протаранил УАЗ и попал в больницу

В Атяшевском районе Мордовии в ДТП пострадал несовершеннолетний скутерист. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РМ, 17-летний молодой человек не справился с управлением и врезался в стоящую машину УАЗ.

В результате парень получил различные травмы и был госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в селе Паево Кадошкинского района произошло ДТП с участием двух детей. 10-летний школьник на квадроцикле "Авантис" сбил двухлетнюю девочку. Стоит отметить, что школьник сдавал задним ходом и не заметил пострадавшую. Девочка в результате столкновения получила всего лишь ссадины.

Источник: gibdd.ru/r/13