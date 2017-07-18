В Ичалковском районе поймали рецидивиста с 12-ю граммами марихуаны

В Ичалковском районе Мордовии наркополицейские поймали очередного наркомана. Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, был задержан ранее судимый мужчина, у которого при личном досмотре оперативники обнаружили 12 грамм марихуаны.

Гражданин заявил, что собрал зелье для личного употребления, распространять его не собирался. В отношении рецидивиста возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось ранее, мордовская полиция задержала ранее судимого жителя села Большое Игнатово. Под крыльцом дома задержанного оперативник обнаружили бумажный сверток с наркотиками. Экспертиза показала, что это марихуана весом 19,4 грамма.

Источник: 13.мвд.рф