В Саранске столкнулись "шестерка" и "гламурная" "Лада Гранта"

На Лямбирском шоссе в Саранске произошло ДТП с участием двух отечественных автомобилей. Информация о происшествии и фото с места ЧП появились в соцсетях.

Судя по снимку, столкнулись "Лада Гранта" с наклейками такси и вазовская "шестерка". В результате столкновения у "Гранты" сильно повреждена передняя часть.

Информации о пострадавших нет. Очевидцы также не сообщают, по чьей вине произошла авария.

Жители Саранска, комментируя ДТП, пишут, что пострадавшая "Гранта" - самая гламурная в столице РМ.

Как сообщалось ранее, в Атяшевском районе Мордовии в ДТП пострадал несовершеннолетний скутерист. 17-летний молодой человек не справился с управлением и врезался в стоящую машину УАЗ.

Источник: Соцсети