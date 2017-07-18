Жители Мордовии сдали в полицию порох и патроны

Житель Старошайговского района Мордовии добровольно принес в полицию 130 грамм пороха. Как рассказал мужчина, вещество принадлежало его покойному родственнику.

Аналогичный случай зафиксирован в Ромодановском районе. Там мужчина сдал оперативникам 2 патрона и 1 гильзу. По словам гражданина, эти предметы также находились в пользовании родного для него человека, который скончался.

Как сообщалось ранее, в Ичалковском районе Мордовии наркополицейские поймали очередного наркомана. Был задержан ранее судимый мужчина, у которого при личном досмотре оперативники обнаружили 12 грамм марихуаны.

Гражданин заявил, что собрал зелье для личного употребления, распространять его не собирался.

Источник: 13.мвд.рф