В ДТП на трассе Саранск — Саратов попали 5 граждан Узбекистана

На трассе Саранск-Саратов произошло ДТП, в котором пострадали 5 иностранных граждан. Инцидент произошел на 580-м километре автодороги.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, автомобиль "Дэу" двигался в сторону Нижнего Новгорода. В какой-то момент водитель не справился с управлением, в результате чего машина слетела с дороги.

В салоне вместе с водителем находились 5 граждан Узбекистана. В результате пассажирам оказали помощь на месте, а вот шоферу понадобилась госпитализация.

Как сообщалось ранее, в Атяшевском районе Мордовии в ДТП пострадал несовершеннолетний скутерист. 17-летний молодой человек не справился с управлением и врезался в стоящую машину УАЗ.

Источник: gibdd.ru/r/13