В Темников прибыли мощи святых

В Успенский храм кафедрального города Темникова прибыли уникальные святыни – частицы святых мощей великомученика и целителя Пантелеимона, и святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана. Настоятель храма протоиерей Иоанн Семин встретил святыню и принял ее в дар.

Отметим, что в левом приделе Успенского храма находится большая икона Святого Целителя старинного письма, к которой непрестанно прибегают верующие.

Как сообщалось ранее, митрополит Саранский и Мордовский Зиновий освятил храм в честь Тихвинской иконы Божией Матери, который расположен в селе Смольково (Лямбирский район). Приход в честь Тихвинской иконы имеет богатую историю.

Источник: izvmor.ru