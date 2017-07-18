Директор саранского хлебокомбината пойдет под суд за полумилионный долг перед сотрудниками

В Саранске утверждено обвинительное заключение в отношении гендиректора хлебокомбината. В пресс-службе прокуратуры РМ сообщили, что мужчина обвиняется в невыплате зарплаты.

Так, с июня по сентябрь прошлого года глава предприятия не выплачивал своим 34 сотрудникам зарплату. В общей сложности он задолжал 500 тысяч рублей. При этом средства на выплату долга у мужчины имелись.

Сейчас задолженность перед работниками полностью погашена.

Как сообщалось ранее, многодетная мать из Саранска задолжала за услуги ЖКХ более 330 тысяч рублей. Женщина воспитывает четверых детей, а в долговую яму попала вовсе не из-за своей лени.

Источник: prokrm.ru