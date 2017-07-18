Мошенник с сайта "Авито" обманул жителя Саранска, продававшего гараж

Еще один житель Саранска повелся на "развод" в Интернете. В полицию обратился 35-летний мужчина, рассказавший, что он оставил объявление о продаже гаража на сайте Avito. Вскоре ему позвонил потенциальный покупатель и предложил оплатить покупку по безналичному расчету.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, звонивший попросил владельца гаража продиктовать ему данные банковской карты для перечисления средств. Гражданин выполнил просьбу афериста и в результате лишился 8,5 тысяч рублей.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, житель Старошайговского района Мордовии пострадал от действий мошенников в Сети. 54-летний мужчина хотел купить коробку передач для своей машины. На сайте Avito он нашел нужное ему объявление и связался с продавцом.

Источник: 13.мвд.рф