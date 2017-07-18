В Мордовии водитель отомстил своему бывшему работодателю, угнав рабочую "Газель"

В Чамзинском районе полицейские задержали 32-летнего мужчину, который подозревается в угоне машины. Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, подозреваемый работал водителем, однако его лишили прав и отлучили от работы.

Тогда мужчина решил отомстить. Ночью он, пребывая в нетрезвом состоянии, взял ключи от служебной "Газели" и угнал ее. Впрочем, далеко уехать преступнику не удалось – его задержали сотрудники ДПС. Свою вину гражданин не отрицает.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в Ленинском районном суде вынесут приговор двум работницам сферы торговли, которые подозреваются в воровстве. Женщины обвиняются в краже 91 тысячи рублей.

Источник: 13.мвд.рф