В Чамзинском районе горел трехэтажный дом: спасатели эвакуировали 21 человека

В поселке Комсомольский Чамзинского района произошел пожар в трехэтажном жилом доме. Как сообщает пресс-служба МЧС по РМ, возгорание произошло накануне, 17 июля, около часа дня.

Очаг пожара находился на чердаке, огонь распространялся по теплоизоляции и коммуникациям. В связи с этим прибывшие на место ЧП спасатели приняли решение об эвакуации граждан. Всего из горящего дома был эвакуирован 21 человек. После этого пожарные оперативно справились с огнем и не допустили его дальнейшего распространения.

Общая площадь, поврежденная огнем, составила 17 квадратных метров.

Причина пожара устанавливается.

Как сообщалось ранее, в Краснослободском районе Мордовии загорелся кормоуборочный комбайн "Дон–680М".

Источник: 13.mchs.gov.ru