В Саранске сгорела иномарка "Ауди"

Накануне утром, 18 июля, в Саранске загорелся легковой автомобиль "Ауди". Инцидент случился на улице Веселовского.

Очевидцы сделали фотографии пожара и выложили их в Сеть. По словам граждан, пламя могло перекинуться на припаркованные рядом машины, однако пожарные, прибывшие по вызову, не допустили такого развития событий. К сожалению, загоревшаяся иномарка пострадала очень сильно и едва ли подлежит восстановлению.

Горожане, знакомые с владельцем сгоревшей машины, отмечают, что он следит за авто очень тщательно, а потому возникший пожар выглядит подозрительно.

Как сообщалось ранее, 17 июля в поселке Комсомольский Чамзинского района произошел пожар в трехэтажном жилом доме.

Источник: Соцсети