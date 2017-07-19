Жительница Саранска нашла на улице паспорт и набрала по нему кредитов

30-летняя жительница Саранска задержана по подозрению в мошенничестве. Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, дамочка нашла на улице паспорт свой ровесницы из поселка Ольховка. Вместо того чтобы пойти в полицию, аферистка вклеила в чужой документ свою фотографию и стала набирать кредиты в центрах микрофинансирования.

По данным фактам проводится проверка.

Как сообщалось ранее, житель Рузаевского района Мордовии обратился в полицию с заявлением о том, что стал жертвой мошенницы. По словам пострадавшего мужчины 1954 г.р., ему пришло смс о блокировке банковской карты. В нем было сказано, что все проблемы можно решить по телефону.

Источник: 13.мвд.рф