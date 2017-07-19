В Краснослободском районе "Киа" влетела в стоящий трактор: пострадали 2 человека

В Краснослободском районе Мордовии произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РМ, виновником аварии стал житель Саранска за рулем "Киа Серато". Он выехал на встречную полосу и врезался в трактор "Беларус-82.1", который стоял на обочине и производил дорожные работы.

В результате столкновения в больнице оказались сам виновник аварии и тракторист. Оба водителя были трезвы.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в Атяшевском районе Мордовии в ДТП пострадал несовершеннолетний скутерист. 17-летний молодой человек не справился с управлением и врезался в стоящую машину УАЗ.

Источник: gibdd.ru/r/13