В Саранске 81-летнюю пенсионерку сбила "Газель"

Пенсионерка из Саранска пострадала в ДТП. Как сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД, 81-летняя женщина проходила по тротуару, когда на нее наехал водитель фургона "Газель", двигавшийся задним ходом. Инцидент случился возле одного из домов по проспекту 50 лет Октября.

В результате происшествия пострадавшая получила ушибы, ей рекомендовано наблюдение у врача.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении.

Как сообщалось ранее, на территории Мордовии в течение одного дня под колеса автомобилей попали 2 пешехода. Первый инцидент произошел на дороге З. Поляна – Ширингуши, второе ДТП случилось в Саранске.

Источник: gibdd.ru/r/13