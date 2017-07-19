В ходе проведения операции "Мотоцикл" в Мордовии поймали 11 нарушителей

В Мордовии завершилось оперативно-профилактическое мероприятие "Мотоцикл". Его итоги подвели в пресс-службе ГИБДД по РМ.

За три дня проведения операции было задержано 11 нарушителей. У некоторых из них не было ни водительского удостоверения, ни специальных защитных приспособлений. Два мотоцикла отправлены на штраф-стоянку.

Сотрудники Госавтоинспекции пообещали, что подобные мероприятия будут проводиться на территории региона и в дальнейшем.

Как сообщалось неделю назад, в Саранске подведены итоги очередной операции "Детское кресло". За время проведения операции сотрудниками дорожной полиции составлено 10 протоколов на нарушителей.

Источник: gibdd.ru/r/13