В ходе проведения операции "Мотоцикл" в Мордовии поймали 11 нарушителей

В Мордовии завершилось оперативно-профилактическое мероприятие "Мотоцикл". Его итоги подвели в пресс-службе ГИБДД по РМ.
За три дня проведения операции было задержано 11 нарушителей. У некоторых из них не было ни водительского удостоверения, ни специальных защитных приспособлений. Два мотоцикла отправлены на штраф-стоянку.
Сотрудники Госавтоинспекции пообещали, что подобные мероприятия будут проводиться на территории региона и в дальнейшем.
Как сообщалось неделю назад, в Саранске подведены итоги очередной операции "Детское кресло". За время проведения операции сотрудниками дорожной полиции составлено 10 протоколов на нарушителей.
Источник: gibdd.ru/r/13