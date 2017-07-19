В Саранске автоледи на "Шевроле" устроила ДТП и попала в больницу

Автоледи из Саранска устроила ДТП, в котором сама же получила травмы. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, инцидент случился на улице 1-я Промышленная.

Женщина за рулем "Шевроле Спарк" пыталась осуществить поворот налево, но при маневре врезалась в "Тойоту Чайзер", за рулем которой находился сотрудник одного из городских предприятий. В результате виновница ДТП сама же "загремела" в больницу. Ее травмы, к счастью, оказались не слишком серьезными – автоледи оказали медицинскую помощь и назначили лечение на дому.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, пенсионерка из Саранска пострадала в ДТП. 81-летняя женщина проходила по тротуару, когда на нее наехал водитель фургона "Газель".

Источник: gibdd.ru/r/13