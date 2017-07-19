Команда из Саранска отправится в Калининград для участия в регате на солнечных батареях

На Верхнем озере в Калининграде пройдет гонка лодок, которые работают на солнечных батареях. Об этом сообщает агентство "Новый Калининград".

Участие в соревнованиях примут представители Москвы, Санкт-Петербурга, Саранска, Нижнего Новгорода и Рязани. Бороться с россиянами за награды турнира будут пять европейских сборных из Германии, Польши и Нидерландов.

Гонка запланирована на 20-е числа июля.

Как сообщалось ранее, мордовская спортсменка Елена Анюшина стала бронзовым призером чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ в Пловдиве (Болгария). Анюшина показала третий результат в заезде байдарок-одиночек на дистанции 500 метров.

Источник: "Новый Калининград"