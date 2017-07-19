Житель Мордовии поранил себе голову бензопилой

Житель Мордовии попал на больничную койку из-за собственной неосторожности. Инцидент произошел в Лямбирском районе республики.

Как стало известно, 65-летний мужчина поранил голову лезвием бензопилы, когда производил некоторые работы во дворе своего дома. С рвано-ушибленной раной он был госпитализирован в районную больницу. Его состояние на данный момент неизвестно.

Как сообщалось ранее, в Мордовии завершено расследование уголовно дела в отношении ранее судимого 22-летнего жителя поселка Явас. Молодого человека обвиняют в жестоком убийстве, совершенном при помощи топора. Дело передано в суд.

Источник: izvmor.ru