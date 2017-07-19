В Мордовии прошла выставка картин из гипса, созданных осужденными

В ЛИУ № 3 УФСИН по Мордовии была организована выставка картин из гипса, сделанных заключенными. Экспозиция получила название "Своими руками создаем красоту".

Подобный конкурс проводился впервые, так как обычно при изготовлении поделок осужденные используют цветную бумагу, краски, карандаши и ватман. В пресс-службе ведомства сообщили, что все авторы проявили фантазию.

Как сообщалось ранее, в мордовском музее им. Эрьзи откроется выставка работ художника из Вологды Михаила Копьева. Экспозиция получила название "Мифы у порога. Открытая книга", в нее войдут живописные и графические произведения художника.

Источник: 13.fsin.su