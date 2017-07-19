В честь начала Сталинградской битвы в Саранске прошла интерактивная акция

В Мемориальном музее Саранска прошла интерактивная акция "Ни шагу назад". Она была посвящена началу легендарной Сталинградской битвы.

В рамках акции работала книжная выставка, экспонировались трофеи с полей сражений Великой Отечественной войны. Также состоялась интерактивная игра "Узнай героя".

Напомним, что Сталинградская битва, продолжавшаяся 200 дней и ночей, считается ключевым сражением всей Второй мировой войны. По продолжительности и ожесточенности боев, по количеству участвовавших людей и боевой техники она превзошла на тот момент все сражения мировой истории.

Как сообщалось ранее, в мордовском музее им. Эрьзи откроется выставка работ художника из Вологды Михаила Копьева. Экспозиция получила название "Мифы у порога. Открытая книга", в нее войдут живописные и графические произведения художника.

Источник: izvmor.ru