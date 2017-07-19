Ирина Калентьева из Мордовии - серебряный призер чемпионата России по маунтинбайку

Спортсменка из Мордовии Ирина Калентьева стала серебряным призером чемпионата России по маунтинбайку в дисциплине олимпийского кросс-кантри.

Представительница региона-13 выступила в категории "Элита", в которой на дистанции 19,6 км стартовало более 20 спортсменок. В результате Калентьева финишировала второй, прилично отстав от победительницы - Екатерины Аношиной из Санкт-Петербурга (+2 минуты 35 секунд). Третье место заняла москвичка Гузель Ахмадулина.

Напомним, что Калентьева продолжает подготовку к главному старту сезона – чемпионату мира, который пройдет в сентябре в Австралии.

Ранее Калентьева заняла 8-е место в кросс-кантри на 4-м этапе Кубка мира по маунтинбайку в Швейцарии.

Источник: Минспорта РМ