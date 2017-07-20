Юниорка из Мордовии Варвара Овчинникова заняла 5-е место на ЧЕ по велоспорту-ВМХ

Во Франции прошел чемпионат Европы по велоспорту-ВМХ. Участие в нем принимали и 6 представителей Мордовии.

Среди мужчин победу отпраздновал француз Жорис Доде, сред женщин - голландка Лаура Смюлдерс. Воспитанник СШОР Мордовии по велоспорту Евгений Комаров дошел до полуфинала, еще один представитель региона-13 Евгений Клещенко - до 1/8.

В соревнованиях женщин Наталья Суворова и Светлана Адмакина из Мордовии не смогли пройти дальше полуфинала. У юниорок Варвара Овчинникова показала 5-й результат.

Как сообщалось ранее, Евгений Клещенко стал победителем чемпионата России по велоспорту-ВМХ, который прошел в Омской области.

Источник: Минспорта РМ