Жителя Рузаевки задержали при попытке перебросить в колонию пакет с телефонами

Сотрудники колонии № 12 УФСИН РФ по Мордовии задержали нарушителя, который пытался доставить в учреждение запрещенные предметы. Как сообщили в пресс-службе ведомства, житель Рузаевки был задержан на режимной территории при попытке переброса. В пакете, который был при нарушителе, обнаружился целый набор гаджетов: 9 сотовых телефонов, 7 зарядных устройств и наушники.

На мужчину составлен протокол об административном правонарушении.

Как сообщалось ранее, жительница Мордовии попыталась провезти в одну из местных колоний наркотики для мужа, который отбывает наказание за грабеж.

При личном досмотре гражданки был найден сверток, спрятанный ухищренным способом в теле у находчивой дамы. В нем, как показала экспертиза, находился амфетамин весом 6,86 г.

Источник: 13.fsin.su