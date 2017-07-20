В Саранске на автостоянке сгорел "Ниссан"

В Саранске на улице Веселовского произошло возгорание дорогого автомобиля. Как сообщает пресс-служба МЧС по РМ, владелец оставил свой "Ниссан" на автостоянке, а тот по неизвестной причине воспламенился.
Что стало причиной пожара, в ведомстве не уточнили. Однако иномарка восстановлению не подлежит.
В результате ЧП погибших и пострадавших нет.
Ранее сообщалось об еще одном таком же инциденте, произошедшем в Саранске. 18 июля на той же улице Веселовского загорелась "Ауди". По словам граждан, пламя могло перекинуться на припаркованные рядом машины.
Источник: 13.mchs.gov.ru