Пьяный водитель на "четырнадцатой" протаранил "Хонду" с юристом за рулем

Пьяный житель Мордовии спровоцировал ДТП с пострадавшими. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, инцидент случился 18 июля недалеко от Саранска, на трассе Новгород – Саратов.

Пьяный гражданин управлял вазовской "четырнадцатой", не среагировал на маневр ехавшей впереди "Хонды Аккорд", за рулем которой был юрист, и врезался в нее. В результате аварии водителю иномарки и его пассажиру понадобилась помощь медиков. Им рекомендовано лечение на дому.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в Ардатовском районе Мордовии произошло столкновение иномарки с мотоциклом. В результате в больницу "загремели" два человека.

Источник: gibdd.ru/r/13