Две женщины пострадали в результате столкновения "Рено" и "Нивы" в Мордовии

В Лямбирском районе утром 18 июля произошла авария, в которой пострадали 2 женщины. В пресс-службе ГИБДД республики сообщили, что виновником столкновения стал водитель "Рено Логан". Выезжая на трассе Н. Новгород – Пенза – Саратов со второстепенной дороги на главную, он не пропустил и врезался в "Ниву".

На место происшествия были вызваны врачи "скорой помощи". Они приняли решение о госпитализации двух 37-летних пассажирок отечественного внедорожника.

Как сообщалось ранее, пьяный житель Мордовии спровоцировал ДТП с пострадавшими. Инцидент случился 18 июля недалеко от Саранска, на трассе Новгород – Саратов. Гражданин управлял вазовской "четырнадцатой", не среагировал на маневр ехавшей впереди "Хонды Аккорд", за рулем которой был юрист, и врезался в нее.

Источник: gibdd.ru/r/13