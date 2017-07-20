В Саранске два грузовика зажали "Газель": пострадал водитель

В Саранске произошло тройное ДТП, в результате которого пострадал водитель грузовой "Газели". Инцидент случился в Октябрьском районе.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РМ, виновником аварии стал водитель грузовика "Мерседес-Бенц Аксор", выехавший на перекресток на красный свет. Фура врезалась в "Газель", которую от удара отбросило на МАЗ с полуприцепом. В результате "Газель" оказалась зажата между двумя грузовиками. С различными травмами водитель был госпитализирован.

Как сообщалось ранее, пьяный житель Мордовии спровоцировал ДТП с пострадавшими. Инцидент случился 18 июля недалеко от Саранска, на трассе Новгород – Саратов. Гражданин управлял вазовской "четырнадцатой", не среагировал на маневр ехавшей впереди "Хонды Аккорд", за рулем которой был юрист, и врезался в нее.

Источник: gibdd.ru/r/13