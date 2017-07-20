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Жительница Саранска предоставила фиктивную прописку двум гостям из Таджикистана

Жительница Саранска предоставила фиктивную прописку двум гостям из Таджикистана

Полицейские Мордовии выявили очередной факт незаконной постановки на учет иностранных граждан. Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, жительница Саранска прописала в своей квартире двух граждан Таджикистана. Однако жить по месту прописки зарубежные гости не собирались.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее полиция выявила факт нелегальной постановки на учет 22 иностранных граждан Таджикистана. Таким необременительным способом решила заработать себе на жизнь 67-летняя жительница села Плужное. По словам женщины, где сейчас проживают все эти люди, она не знает.


Источник: 13.мвд.рф