Жительница Саранска предоставила фиктивную прописку двум гостям из Таджикистана

Полицейские Мордовии выявили очередной факт незаконной постановки на учет иностранных граждан. Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, жительница Саранска прописала в своей квартире двух граждан Таджикистана. Однако жить по месту прописки зарубежные гости не собирались.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее полиция выявила факт нелегальной постановки на учет 22 иностранных граждан Таджикистана. Таким необременительным способом решила заработать себе на жизнь 67-летняя жительница села Плужное. По словам женщины, где сейчас проживают все эти люди, она не знает.

Источник: 13.мвд.рф