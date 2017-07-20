В мордовском селе Киржеманы за 2 недели построили новый висячий мост

В селе Киржеманы, что в Большеигнатовском районе Мордовии, появился новый висячий мост через реку Меня. Он соединит две части населенного пункта, в котором проживают 350 человек.

На одном из берегов Мени - сельская администрация, школа, магазин, клуб, препятствием на пути к которым является как раз река. Жители города обратились к властям с просьбой построить переправу.

Как поведал глава сельской администрации Николай Козырев, новый переход был построен всего в течение двух недель. Теперь висящий на толстых тросах мост осталось лишь покрасить.

Как сообщалось ранее, жители мордовского села Адашево построили новый мост, соединивший два населенных пункта, которые разделила река Исса.

Источник: izvmor.ru