ГИБДД Мордовии подготовила ряд "сюрпризов" для водителей

В Мордовии в ближайшие дни пройдет ряд мероприятий ГИБДД, которые направлены на предотвращение ДТП. Как сообщили в пресс-службе регионального ведомства, множества рейдов и акций запланировано в Саранске, также дорожные полицейские будут работать во всех районах республики.

На 21 июля подготовлен "сюрприз" для водителей в Атяшевском районе. Там будет проводиться операция "Встречная полоса".

Кроме того, 22 и 23 июля на территории обслуживания отдела "Ардатовский" будет организована традиционная для РМ оперативно-профилактическая операция "Нетрезвый водитель".

Как сообщалось ранее, жители Мордовии с начала 2017 года попытались дать взятку сотрудникам ГИБДД около 30 раз.

Источник: gibdd.ru/r/13