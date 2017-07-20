В Мордовии УАЗ опрокинулся в кювет

Накануне, 19 июля, в Мордовии в кювет улетел внедорожник УАЗ. Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, инцидент случился в 10:32 на дороге Кочкурово-Тавла. Водитель УАЗа банально не справился с управлением, в результате чего и произошло опрокидывание.

В результате травмы получил один человек. Другие подробности происшествия пока неизвестны.

Как сообщалось ранее, в Мордовии произошло серьезное ДТП, в результате которого погиб человек. Инцидент случился в Лямбирском районе рядом с Пензятским постом ГАИ, где столкнулись "Шевроле Ланос" и КАМАЗ с прицепом. Жертвой стал водитель "Шевроле", его пассажирка была доставлена в больницу.

Источник: 13.мвд.рф