Чиновница из Мордовии получила условный срок за то, что наградила сама себя

Атяшевский суд Мордовии вынес обвинительный приговор замглавы администрации одного из сельских поселений района. Женщина уличена в мошенничестве.

Как сообщает пресс-служба суда, во время исполнения обязанностей главы администрации дама объявила сама себе благодарность и "распорядилась" выдать себе же ценных подарков на 13 тысяч рублей.

В итоге предприимчивая женщина получила два года условно с испытательным сроком на один год. Кроме того, ее лишили права занимать определенные должности.

Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщалось ранее, жительница Саранска Наталья Ларионова проведет в колонии 2 года за аферу в сфере кредитования. Приговор вынесли в Ленинском райсуде столицы РМ. Однако в колонию женщина отправится еще не скоро, только в 2024 году, когда ее ребенку исполнится 14 лет.

Источник: atyashevsky.mor.sudrf.ru