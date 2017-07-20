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Чиновница из Мордовии получила условный срок за то, что наградила сама себя

Чиновница из Мордовии получила условный срок за то, что наградила сама себя

Атяшевский суд Мордовии вынес обвинительный приговор замглавы администрации одного из сельских поселений района. Женщина уличена в мошенничестве.

Как сообщает пресс-служба суда, во время исполнения обязанностей главы администрации дама объявила сама себе благодарность и "распорядилась" выдать себе же ценных подарков на 13 тысяч рублей.

В итоге предприимчивая женщина получила два года условно с испытательным сроком на один год. Кроме того, ее лишили права занимать определенные должности.

Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщалось ранее, жительница Саранска Наталья Ларионова проведет в колонии 2 года за аферу в сфере кредитования. Приговор вынесли в Ленинском райсуде столицы РМ. Однако в колонию женщина отправится еще не скоро, только в 2024 году, когда ее ребенку исполнится 14 лет.


Источник: atyashevsky.mor.sudrf.ru