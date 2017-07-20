Инновационный бизнес-лагерь для школьников откроется в Мордовии 23 июля

Смена инновационного бизнес-лагеря откроется в Мордовии на базе оздоровительного центра "Солнечная Мордовия" 23 июля. Побывать в лагере смогут более 80 школьников, сообщили в пресс-службе республиканского молодежного центра.

Младшие ребята познакомятся с основами робототехники, моделирования, конструирования, а старшие смогут лично создать робототехнические модели и применить их на практике.

Конец смены намечен на 5 августа.

Как сообщалось ранее, врио главы Мордовии Владимир Волков стал гостем VII межрегионального образовательного форума "Инерка-2017". Глава республики пообщался с представителями российского движения школьников, участниками смены "Политика" и принял участие в презентации инициатив молодежных некоммерческих организаций региона-13.

Источник: izvmor.ru