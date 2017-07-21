У жителя Мордовии нашли мешок мака

В Дубенском районе полицейские задержали 44-летнего местного жителя, ранее судимого. При нем правоохранители обнаружили мешок наркотиков, сообщает пресс-служба МВД по РМ.

Запрещенное зелье находилось в автомобиле гражданина. Проведенная экспертиза показала, что это маковая солома весом 337 граммов. Задержанный признался, что собрал наркотик в соседнем селе для личного употребления.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось ранее, транспортная полиция в рамках операции "Мак" задержала двух жителей Мордовии. Сперва в руки к правоохранителям попала 24-летняя уроженка одной из среднеазиатских республик. Второго подозреваемого задержали в поезде Санкт-Петербург - Уфа.

Источник: 13.мвд.рф