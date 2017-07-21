Житель Мордовии выращивал коноплю на участке в 5 квадратных метров

В рамках первого этапа операции "Мак-2017" полицейские Мордовии обнаружили у жителя Мордовии плантацию конопли. Растение занимало довольно внушительную территорию в 5 квадратных метров. Зелье было уничтожено, а вот владельцу участка теперь грозит тюремный срок.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов нашли и уничтожили 15 очагов дикорастущей конопли и мака на общей площади более 38 043 квадратных метра.

Всего за период проведения мероприятия было выявлено 70 преступлений, связанных с наркотиками. Из незаконного оборота изъято 3579,37 грамм наркотических средств и растений.

Как сообщалось ранее, в Дубенском районе полицейские задержали 44-летнего местного жителя, ранее судимого. При нем правоохранители обнаружили мешок наркотиков.

Источник: 13.мвд.рф