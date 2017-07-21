В Атяшевском районе 18-летний байкер сбил пенсионерку и скрылся

В селе Русские Дубровки Атяшевского района произошло ДТП, в котором пострадала пожилая женщина. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РМ, виновником аварии стал 18-летний байкер без прав. Управляя мотоциклом "Минск", он совершил наезд на шедшую по дороге пенсионерку 1947 г.р.

Подросток скрылся с места ЧП, однако впоследствии был задержан. Оказалось, что его транспортное средство не было зарегистрировано. Что касается пенсионерки, то она попала в больницу с многочисленными травмами.

Как сообщалось ранее, в Лямбирском районе утром 18 июля произошла авария, в которой пострадали 2 женщины. Виновником столкновения стал водитель "Рено Логан".

Источник: gibdd.ru/r/13