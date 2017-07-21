В результате опрокидывания ВАЗ в кювет в Мордовии пострадали 2 человека

На трассе Ковылкино – Краснослободск – Ельники — Первомайск автомобиль ВАЗ улетел в кювет. В результате инцидента, который произошел на 79-м километре автодороги, пострадали 2 человека, сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ.

Водитель машины был госпитализирован, а вот его пассажиру оказали помощь на месте. Оказалось, что автомобилист был ранее лишен прав, но это не помешало ему сесть за руль. У него взята кровь на анализ.

Напомним, 19 июля в Мордовии в кювет улетел внедорожник УАЗ. Инцидент случился в 10:32 на дороге Кочкурово - Тавла. Водитель УАЗа банально не справился с управлением, в результате чего и произошло опрокидывание.

Источник: gibdd.ru/r/13