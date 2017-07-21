21-летняя жительница Саранска на "Приоре" сбила пешехода на "зебре"

В Саранске на улице Лодыгина "Приора" сбила пешехода. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, 52-летний мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. За рулем "Лады" находилась 21-летняя безработная.

Пешеход был доставлен в лечебное учреждение, где ему назначили лечение. Автоледи была трезва.

Как сообщалось ранее, в селе Русские Дубровки Атяшевского района произошло ДТП, в котором пострадала пожилая женщина. Виновником аварии стал 18-летний байкер без прав. Управляя мотоциклом "Минск", он совершил наезд на шедшую по дороге пенсионерку 1947 г.р. После инцидента подросток скрылся с места ЧП, однако впоследствии был задержан.

Источник: gibdd.ru/r/13