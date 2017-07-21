В Мордовии "семерка" протаранила трактор при обгоне

В Ромодановском районе произошло столкновение легкового автомобиля и трактора. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, водитель вазовской "семерки" при обгоне протаранил трактор "Беларусь" с полуприцепом.

Виновник аварии отделался синяками и ушибами. О состоянии его автомобиля ничего неизвестно.

Проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в Саранске произошло тройное ДТП, в результате которого пострадал водитель грузовой "Газели". Инцидент случился в Октябрьском районе.

Виновником аварии стал водитель грузовика "Мерседес-Бенц Аксор", выехавший на перекресток на красный свет. Фура врезалась в "Газель", которую от удара отбросило на МАЗ с полуприцепом.

Источник: gibdd.ru/r/13