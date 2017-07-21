В Мордовии ищут девушку, которая представляется вымышленными именами

В Мордовии полиция ищет 17-летнюю уроженку Курской области Анну Щербакову, которая исчезла 8 марта 2017 года. Девушка живет во Владимирской области, однако предположительно может находиться в Мордовии, сообщает пресс-служба МВД по РМ.

Школьница не имеет при себе документов, удостоверяющих личность, но может представляться разными способами: Анна Штейн, Анна Волк, Анна Никулина и т.д.

Сотрудники МВД по РМ просят всех, кому что-то известно о местонахождении Анны Щербаковой, позвонить по телефонам: 8 (4922) 37-42-62, 37-43-92, 37-43-97, 37-45-59.

Как сообщалось ранее, в Саранске полиция ищет преступную парочку, которая подозревается в краже кошелька в магазине "Березка". Торговая точка находится на проспекте 50 лет Октября.

Источник: 13.мвд.рф