Жителю Саранска отбили почку во время пьяной драки

Житель Саранска пострадал во время пьяного конфликта. Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, 58-летний гражданин попал в больницу с травмой живота и разрывом почки.

Как установили оперативники, жертву избил 48-летний собутыльник. Мужчины вместе распивали алкоголь, как вдруг поссорились. Конфликт закончился дракой, в которой больше преуспел младший оппонент.

Свою вину мужчина не отрицает. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось ранее, оглашен приговор двоим жителям Мордовии за избиение приятеля. Граждане Алексей Серебряков и Руслан Ямбаев приговорены к 4 годам колонии строгого режима каждый.

Источник: 13.мвд.рф