В Мордовии предприниматель задолжал своим сотрудникам почти 100 тысяч рублей

Директор одной из строительных компаний Мордовии был оштрафован за то, что задерживал зарплату своим подчиненным. В пресс-службе прокуратуры РМ сообщили, что глава ООО задолжал 17 работникам в общей сложности более 93 тысяч рублей.

В результате мужчина заплатит штраф за нарушение трудового законодательства – 10 тысяч рублей. Кроме того, его обязали выплатить задолженность в полном объеме, что он и сделал.

Как сообщалось ранее, глава саранского ООО "КОМГОСТ" Дмитрий Щеглов признан виновным в невыплате зарплаты своим подчиненным. Как удалось установить, бизнесмен задерживал заработанные людьми деньги более пяти месяцев.

Источник: prokrm.ru