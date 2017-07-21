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Мордовия признана одним из самых миролюбивых регионов РФ

Мордовия признана одним из самых миролюбивых регионов РФ

Российские аналитики заявили, что Мордовия является одним из самых неконфликтных регионов РФ. Чтобы прийти к такому выводу, эксперты проанализировали региональные конфликты во втором квартале 2017 года.

По конфликтности регион-13 занял 81-е место из 84 регионов, то является лучшим показателем в ПФО. Первые места по конфликтности в округе занимают Нижегородская область, Пермский край и Татарстан.

Как сообщалось ранее, Мордовия вошла в топ-15 "безопасных" регионов России по количеству преступлений на одного человека. За минувший год на территории региона-13 было зафиксировано 10,5 преступлений на 1000 жителей.

В среднем в России на 1000 человек приходится 14,7 правонарушений.


Источник: РИА "Федералпресс"