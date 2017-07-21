Двое жителей Мордовии обвиняются в махинациях при обращении за кредитами

Два афериста из Мордовии ответят перед законом за то, что выманили деньги у сотрудников центров микрофинансирования. Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, мошенники предоставили в такие центры ложные сведения о своем трудоустройстве, в результате чего им выдали кредиты на суммы в 5 и 2,6 тысячи рублей.

В настоящее время по данным фактам проводятся проверки.

Как сообщалось ранее, пожилая жительница деревни Чкалово Чамзинского района пострадала из-за своей доверчивости.

У 83-летней старушки украли 40 тысяч рублей. Преступление совершила 45-летняя жительница Нижегородской области. Свою вину воровка не отрицает.

Источник: 13.мвд.рф